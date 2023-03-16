Александр Авдеев уверен, что мэр Владимира Дмитрий Наумов должен работать не "за спасибо"

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В ходе пресс-конференции губернатора Владимирской области Александра Авдеева, состоявшейся 15 марта, его спросили, как можно оценить работу Дмитрия Наумова на посту градоначальника Владимира. Все-таки четыре месяца уже работает он во Владимире.

- Самое главное, чтобы он понимал, что на таком посту работает не в ожидании того, что ему скажут «спасибо», - ответил Александр Авдеев. – На самом деле работы так много, что за четыре месяца сложно оценить проделанную работу. Я во всяком случае такими категориями не рассуждаю. Я знаю, что и мне, и ему в том числе придется принимать столько непопулярных решений. Но только потом можно будет оценить, какие последствия они повлекли для горожан.

При этом глава 33 региона, пообщавшись с журналистами, пришел к выводу, что мэру города Владимира стоит провести собственную пресс-конференцию, так как очень много вопросов губернатору было связано с проблематикой областного центра. И пообещал поговорить с Наумовым по этому поводу.