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НовостиОбщество16 марта 2023 8:19

Во Владимире на полицейского напал алабай

В собаку пришлось выстрелить
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 марта в дежурную часть УМВД России по Владимиру поступило сообщение о том, что на одной из улиц областного центра находится агрессивная собака породы Алабай.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы полиции сдерживали животное до приезда бригады по отлову собак. Однако, собака вела себя агрессивно и напала на полицейского. В связи с очевидной угрозой жизни и здоровью напарник полицейского выстрелил в животное, ранив его, сообщили в областном УМВД.

Полицейский, получивший травмы лица и рук доставлен в больницу. Владелец собаки установлен. По факту инцидента назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательным образом изучены все обстоятельства, в том числе по соблюдению хозяином собаки требований к содержанию животного.