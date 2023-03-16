Жительница Владимира пообещала помочь получить права знакомому за 10 тысяч рублей

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Владимирские оперативники установили причастность ранее судимой 36-летней местной жительницы к совершению мошенничества. Она обещала помочь своему знакомому с подарком для приятельницы – «без проблем» получить водительское удостоверение.

Гарантируя способствовать быстрому получению официального документа, женщина запросила у 52-летнего владимирца около 10 тысяч рублей. Обозначенную сумму доверчивый мужчина перевел ей на банковскую карту, однако водительского удостоверения так и не дождался. Деньги злоумышленница возвращать отказалась и перестала выходить на связь, сообщили в областном УМВД.

Мужчина обратился в полицию. Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой. Также женщина украла золотое кольцо у приятельницы. Ювелирное изделие за 7 800 рублей злоумышленница сдала в ломбард.

Задержанная во всем призналась и обязалась возместить причиненный ущерб.

Возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество" и "кража". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.