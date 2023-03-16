Во Владимире женщина обманула приятеля на покупке водительского удостоверения

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники полиции Владимира на днях установили причастность 36-летней ранее судимой местной жительницы к совершению мошенничества и кражи.

Все началось с того, что полицию обратился 52-летний владимирец, рассказавший, что стал жертвой аферистки. По словам мужчины, его знакомая пообещала ему помочь в оформлении водительского удостоверения, которое он планировал преподнести в подарок подруге.

Мужчина передал доверительнице 10 тысяч рублей, но обещанные права так и не получил, а дама перестала выходить на связь.

Вскоре оперативники вычислили ее местнонахождение и задержали. В ходе следствия также вскрылся факт причастности женщины к краже золотого кольца стоимостью 7800 рублей у подруги.