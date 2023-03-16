В Коврове 13 инвалидов не смогли вовремя получить деньги за медизделия

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова проведена проверка законодательства в сфере социальной защиты инвалидов. Поводом к ее проведению стало обращение самих местных жителей.

Прокуратура установила, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Владимирской области не выплатило вовремя компенсацию 13 инвалидам, которые за свой счет покупали инвалидные коляски, корсеты, ортезы, глазные протезы и другие медизделия.

По результатам проверки руководству отделения фонда было внесено представление, после чего компенсации были выплачены.