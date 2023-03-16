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НовостиОбщество16 марта 2023 7:02

В Коврове 13 инвалидов не смогли вовремя получить деньги за медизделия

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова проведена проверка законодательства в сфере социальной защиты инвалидов. Поводом к ее проведению стало обращение самих местных жителей.

Прокуратура установила, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Владимирской области не выплатило вовремя компенсацию 13 инвалидам, которые за свой счет покупали инвалидные коляски, корсеты, ортезы, глазные протезы и другие медизделия.

По результатам проверки руководству отделения фонда было внесено представление, после чего компенсации были выплачены.