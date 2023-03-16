Жители 26 домов во Владимире добились перерасчета платы за горячую воду

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Прокуратура Владимира установила, что 6 января владимирские коммунальщики из-за проведения ремонтных работ по адресу: ул. Лакина, д. 133а и проспект Строителей, д. 42 отключали горячую воду.

Без горячей воды осталось более 4,5 тысяч жителей, проживающих в 26 многоквартирных домах и один детский сад. Продолжительность отсутствия горячей воды составила более 10 часов, что превышает установленные нормативы отключения коммунальной услуги – не более 8 часов суммарно в месяц, и не более 4 часов единовременно. сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокурором внесено представление, которое рассмотрено, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов в квитанциях за февраль произведен перерасчет начисленной платы за коммунальную услугу за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды.