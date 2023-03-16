Прокурор добивается расселения аварийного дома на улице Элеваторной во Владимире

. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Во время проверки было установлено, что многоквартирный дом №28 по ул.Элеваторная областного центра, 1951 года постройки, ещё в 2018 году межведомственной комиссией администрации города признан аварийным и подлежащим сносу. Расселить жильцов должны до 1 августа 2025 года.

Однако при установлении срока отселения жителей дома органами местного самоуправления не учтено его фактическое состояние. Согласно заключению о техническом состоянии жилого дома его эксплуатация несет реальную угрозу безопасности его жителей. Проживание в аварийном доме представляет опасность самопроизвольного разрушения дома и, как следствие, причинение вреда жизни и здоровью, уточняют в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд города Владимира с требованием к администрации города отселить жителей указанного дома; предоставить нанимателям по договорам социального найма благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным нормам; принять меры по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

Требования прокурора судом удовлетворены. Решение суда обращено к немедленному исполнению.