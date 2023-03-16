16 марта во Владимире 18 домов останутся без отопления

фото из телеграм-канала мэрии

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» информирует о проведении ремонтных работ на тепловых сетях, из-за чего придется отключить отопление.

16 марта с 9 до 20 часов батареи станут холодными в 18 домах по следующим адресам: ул. Растопчина, д. 1, 1г, 3, 3а, 5, 7, ул. Комиссарова, д. 67, 69, 69а, ул. Добросельская, д. 217, 219, а также на ул. Соколова-Соколенка, д. 22, 24, 26, 24б, 26а, 28, 37.

Коммунальщики приносят жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства.