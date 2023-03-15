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НовостиОбщество15 марта 2023 14:07

Во Владимире Госавтоинспекция проведет специальные рейды на дорогах города

Мероприятия в столице региона пройдут в течение двух дней
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники спецроты ДПС регионального Управления ГИБДД 16 и 17 марта проведут во Владимире специальные рейды.

Так, 16 марта инспекторы уделят особое внимание детским удерживающим устройствам и правилам применения ремней безопасности, а 17 марта станут проводить сплошные проверки, останавливая в потоке весь транспорт без исключения, чтобы выявить нетрезвых водителей.

Подобные мероприятия в будущем состоятся и в других уголках региона.