Во Владимире Госавтоинспекция проведет специальные рейды на дорогах города

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники спецроты ДПС регионального Управления ГИБДД 16 и 17 марта проведут во Владимире специальные рейды.

Так, 16 марта инспекторы уделят особое внимание детским удерживающим устройствам и правилам применения ремней безопасности, а 17 марта станут проводить сплошные проверки, останавливая в потоке весь транспорт без исключения, чтобы выявить нетрезвых водителей.

Подобные мероприятия в будущем состоятся и в других уголках региона.