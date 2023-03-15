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НовостиОбщество15 марта 2023 13:09

Во Владимирской области каждый пятый родившийся получает электронный документ

С начала года было выдано больше 200 электронных свидетельств о рождении
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владимирская область продолжает перевыполнять планы по выдаче электронных медицинских свидетельств о рождении. Такая возможность реализована во всех роддомах региона, сообщает МИАЦ.

Более 200 электронных документов выдали в 9 роддомах области с начала 2023 года - в Областном перинатальном центре, роддоме №2 во Владимире, Муромском роддоме, Областной клинической больнице, Александровской, Кольчугинской, Гусь-Хрустальной, Меленковской районных больницах и Ковровской многопрофильной горбольнице.

Напомним, что получение электронного документа никак не отрицает возможность в любой момент оформить бумажное свидетельство о рождении.