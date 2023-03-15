Директором Владимирского областного музыкального колледжа станет преподаватель Василий Хорошев

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Конкурсная комиссия Министерства культуры Владимирской области определилась с кандидатом на должность директора Владимирского областного музыкального колледжа. Им станет преподаватель колледжа Василий Хорошев.

На конкурсе, в котором приняли участие три кандидата, за его презентацию программы развития учебного заведения проголосовало большинство экспертов. Среди членов конкурсной комиссии - представители колледжа, Владимирской областной филармонии, Центра классической музыки, председатель областного профсоюза работников культуры, независимые эксперты в области образования, сотрудники Министерства культуры региона.

Второй кандидат, также получивший высокую оценку комиссии, ее решением зачислен в кадровый резерв Министерства культуры Владимирской области.

Василий Хорошев окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по специальности "Академическое пение", аспирантуру при консерватории по специальности "Музыкальное искусство и искусствоведение", ВлГУ по специальности "Юриспруденция". Совмещает преподавание во Владимирском областном музыкальном колледже, работу на кафедре музыкального образования ВлГУ, и концертную деятельность.