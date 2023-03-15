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НовостиОбщество15 марта 2023 12:22

В Кольчугино осудят водителя, несколько раз садившегося за руль пьяным

Ему грозит штраф или до 3 лет лишения свободы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Кольчугино. Он обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, при этом он уже имел судимость за аналогичное преступление.

Установлено, что в феврале 2023 года обвиняемый вновь в нетрезвом виде сел за руль собственного мопеда и поехал по улицам поселка Раздолье. В пути следования он был остановлен сотрудниками полиции, которые отстранили его от управления мопедом. В результате проведенного на месте освидетельствования было установлено, что мужчина пьян.

В ходе предварительного расследования обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд. Санкция статьи предусматривает наказание как в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, так и в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.