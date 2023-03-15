С 27 марта межрайонные налоговые инспекции присоединят к УФНС по Владимирской области

фото с сайта регионального Правительства

С 27 марта территориальные налоговые органы Владимирской области будут присоединены к региональному Управлению Федеральной налоговой службы и прекратят свою деятельность.

Приём и обслуживание налогоплательщиков будет по понедельникам и средам – с 9 до 18 часов, по вторникам и четвергам – с 9 до 20 часов, пятницам – с 9 до 16.45 в обособленных подразделениях: Владимир, 1-й Коллективный проезд, 2 А; Владимир, Суздальский проспект, 9; Суздаль, Красная площадь, 1; Ковров, ул. Комсомольская, 116 А; Муром, ул. Свердлова, 33; Александров, ул. Институтская, 3.

Жители региона смогут обращаться в любое подразделение независимо от места жительства и постановки на учёт.

Услуги по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут оказываться по прежнему адресу: г. Владимир, 1-й Коллективный проезд, 2 А.

В переходный период с 27 марта по 1 июля Межрайонные ИФНС России в Гусь-Хрустальном, Киржаче и Юрьеве-Польском будут вести приём только по вторникам и четвергам с 9 до 20 часов. После 1 июля операционные залы этих трёх налоговых инспекций будут закрыты.

Территориально-обособленные рабочие места Межрайонной ИФНС России № 14 по Владимирской области (г. Владимир, ул. Садовая, 16 Б), Межрайонной ИФНС России № 2 по Владимирской области (г. Вязники, ул. Комсомольская, 10/1) будут закрыты для приёма налогоплательщиков уже с 27 марта.