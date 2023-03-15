Во Владимирской области один из самых низких госдолгов по стране

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На своей пресс-конференции губернатор Александр Авдеев прокомментировал сумму госдолга Владимирской области. За год она выросла в два раза - до 6,7 миллиарда рублей.

Глава региона обратил внимание, что наш госдолг был и остается одним из самых низких по стране. Один из самых больших имеет Московская область, но при этом люди переезжают туда.

Госдолг вырос из-за того, что область взяла инфраструктурный бюджетный кредит, за получение которого борются сейчас все регионы. При этом важно привлекать инвестиции, а не "проедать" эти деньги.

- Инфраструктурный кредит — это перспективные точки развития: где растет жильё, появляются рабочие места, растет налоговая база, инвестиции частные. На фоне того, что тебе на 15 лет предоставляет в долг государство, частная инвестиция должна быть кратно выше. Вопрос о том, какой долг приемлемый — трудно сказать. Все зависит от цели, которую мы преследуем. Если цель — проесть деньги и в будущем ничего не получить, то я категорически против. Если цель — взять миллиард, привлечь еще пять миллиардов и от этого получить потом пять миллиардов налогов за 15 лет, я - за. Потому что как раз те регионы, которые вкладывают в инфраструктуру, растут гораздо быстрее, - подчеркнул Александр Авдеев.