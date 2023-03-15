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НовостиПроисшествия15 марта 2023 10:56

В Кольчугино судимый за пьяную езду мотоциклист снова попался нетрезвым

Теперь ему предстоит в очередной раз оказаться на скамье подсудимых
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Кольчугинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту повторного управления транспортом в состоянии опьянения водителем, уже имеющим аналогичную судимость.

По версии следствия, в феврале 2023 года инспекторы ГИБДД остановили в поселке Раздолье мопед под управлением мужчины, который оказался пьян. В ходе разбирательства выяснилось, что раньше он уже был судим за пьяную поездку.

В ходе расследования кольчугинец свою вину полностью признал и раскаялся. В скором времени уголовное дело рассмотрит Кольчугинский городской суд. Если его вина будет доказана. Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы, либо штраф от 300 до 500 тысяч рублей.