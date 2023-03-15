В Суздальском районе задержали владимирца с 480 граммами наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 9 марта оперативники отделов по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска полиции Суздальского района задержали поблизости от местного поселка ранее судимого 28-летнего жителя Владимира.

В салоне легковушки, на которой ехал молодой человек, в заднем сиденье обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с неким порошком внутри. Как показала экспертиза, веществом оказался синтетический наркотик массой 480 граммов.

По версии следствия, вещество задержанный должен был распространить на территории региона при помощи тайников.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере следователи возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемого отправили под стражу.