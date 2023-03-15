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НовостиОбщество15 марта 2023 9:51

Во Владимире больная эпилепсией женщина не могла получить лекарства

В результате ей пришлось обращаться за помощью в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Владимира проведена проверка по обращению местной жительницы.

Установлено, что женщине поставлен диагноз «эпилепсия», в связи с чем ей прописан прием препаратов «Файкомпа» и «Кеппра», которые входят в перечень жизненно необходимых.

Лекарствами женщину не обеспечили должным образом, в связи с чем ей пришлось покупать их за свой счет. В итоге женщина потратила 85 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Владимира с иском к Минздраву региона, потребовав возместить женщине затраченные деньги.

Суд требование надзорного ведомства удовлетворил, в настоящее время деньги женщине перечислены.