Во Владимире больная эпилепсией женщина не могла получить лекарства

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Владимира проведена проверка по обращению местной жительницы.

Установлено, что женщине поставлен диагноз «эпилепсия», в связи с чем ей прописан прием препаратов «Файкомпа» и «Кеппра», которые входят в перечень жизненно необходимых.

Лекарствами женщину не обеспечили должным образом, в связи с чем ей пришлось покупать их за свой счет. В итоге женщина потратила 85 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Владимира с иском к Минздраву региона, потребовав возместить женщине затраченные деньги.

Суд требование надзорного ведомства удовлетворил, в настоящее время деньги женщине перечислены.