Во Владимире молодой человек из-за ссоры избил 17-летнего парня

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, преступление было совершено 29 ноября 2021 года, когда между двумя парнями произошла перепалка. В ходе выяснения отношений один из них напал на другого, и сильно избил 17-летнего юношу, отчего тому был причинен тяжкий вред здоровью.

После случившегося парень сбежал, но 2 декабря того же года был задержан полицейскими.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.