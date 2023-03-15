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НовостиОбщество15 марта 2023 8:51

Строительство инфекционного корпуса во Владимире замедлилось из-за поставки котельной

Однако сдать его планируют этой весной
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

15 марта проходит пресс-конференция губернатора Александра Авдеева. Он рассказал, как идет строительство инфекционного корпуса в Загородном.

Оказалось, что из-за задержки сроков поставки котельной ход строительства немного замедлился.

- Мы ожидали, что котельная хотя бы приедет в ноябре-декабре, в итоге она приехала в январе-феврале. А поскольку отопительный сезон уже окончен, невозможно сделать благоустройство. Сдача будет привязана к весеннему периоду, - сообщил Александр Авдеев.

К слову, изначально планировалось строительство инфекционных палат, а получился полноценный автономный комплекс для работы с широким перечнем разных заболеваний.

- Из инфекционных палат получился полноценный, практически автономный комплекс для работы с широким перечнем разных заболеваний. Это привело к удорожанию проекта. Но это то, чего в области до сих пор не было, - подчеркнул губернатор.