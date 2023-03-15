Рпенский проезд готов на 60 процентов

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15 марта проходит пресс-конференция губернатора Александра Авдеева. Он сообщил, как идет строительство Рпенского проезда.

Строительство идёт по графику. На данный момент готовность Рпенского проезда составляет порядка 60 %. Переложены все подземные коммуникации, возведены подпорные стены вдоль реки Рпень, завершена сборка всего металлического пролёта моста, а само строение опущено на постоянные опоры, закончены работы по бурению всего объёма свай.

Найден компромисс по последнему не расселённому дому. Этот вопрос тормозил процесс строительства 400 метров дороги, а это 20% от всей протяженности трассы.

- Мы получили одобрение на пересчёт сметы и допфинансирование из федерального бюджета. Уточнённая стоимость проекта – 2,75 млрд рублей. Благодаря инициативе Президента можем получить казначейский кредит в размере суммы, запланированной на 2024 год, а в первом квартале 2024 года возместить. Рассчитываем сдать объект в третьем квартале этого года, - сказал Александр Авдеев.