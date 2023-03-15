Ковровчанин из-за денежного долга пытался сжечь машину знакомого

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи отдела полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

По версии следствия, в минувшем декабре житель Коврова поссорился со своим знакомым на почве долгов. Мужчина решил, что приятель остался ему должен, а обиду решил выместить на легковой «Чери Тигго», принадлежащей оппоненту.

С этой целью обиженный ковровчанин пришел на стоянку, где стояла легковушка, взял бутылку с растворителем, облил жидкостью тряпку, которую просунул между запасным колесом и крышкой багажника.

Огонь почти занялся, но проезжавшие мимо водители заметили случившееся и быстро потушили запасное колесо, после чего оставили на лобовом стекле записку о том, что машина горела.

После того, как хозяин «Чери» обнаружил случившееся, но тут же обратился в полицию, и подозреваемого быстро задержали.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, куда уголовное дело было направлено с утвержденным обвинительным заключением.