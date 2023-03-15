Во Владимире мэрия объявила начало подросткового пасхального конкурса

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает администрация города Владимира, в столице региона стартует конкурс «Царь дней — Пасха», к участию в котором приглашаются дети и их наставники.

Всего в нем представлены семь номинаций:

«Пасхальные мелодии» - песенный фольклор, духовное песнопение (соло, ансамбль, хор),

«Звуки Пасхи» - исполнительское мастерство на музыкальных инструментах,

«Под пасхальный перезвон» - духовная поэзия, проза (авторские работы),

«Пасхальные сюжеты» - изобразительное искусство: рисунок, живопись, графика, дизайн,

«Пасхальные фантазии» - декоративно-прикладное искусство,

«Светлой Пасхи!» - пасхальная открытка,

«Пасхальные традиции в моей семье» - презентации, видео.

Детей и молодых людей будут оценивать в трех группах — младшей от 7 до 10 лет, средней от 11 до 14 лет и старшей от 15 до 18 лет.

Заявки на участие следует присылать по электронной почте cdnv2012@mail.ru. Прием творческих работ будет проходить 13 и 14 апреля с 10.00 до 17.00 в кабинете №217 Дворца детского и юношеского творчества. Церемония награждения победителей пройдет 20 апреля в ДД (ю)Т 20 апреля в 14.00, а познакомиться с работами ребят владимирцы смогут с 17 по 21 апреля там же.