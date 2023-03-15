Губернатор объяснил плохую уборку улиц Владимира нехваткой техники и дворников

фото с сайта мэрии

Во Владимирской области проходит пресс-конференция губернатора Александра Авдеева. Он поднял вопрос зимней уборки. Было закуплено 76 единиц техники, что «позволило спокойно пройти зиму в региональной сети» автодорог — аварий стало меньше. Но у есть вопросы к содержанию федеральных трасс и улиц в муниципалитетах.

В частности, Владимиру нужно купить хотя бы 60 новых единиц техники и нанять свыше 150 дворников, сейчас работают только 100, этого недостаточно. Не исключено, что будут закупать снегоуборочные машины местного производства, такие как ковровские «Анты».

- Наверно, 60 единиц техники город не потянет. Область будет помогать. Возможно, технику возьмут в лизинг, в рассрочку на 3 года. Это надо было сделать давно, почему-то город этого не делал, - отметил Авдеев.