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НовостиОбщество15 марта 2023 7:40

Во Владимирской области половодье может начаться 9 апреля

В регионе ведется подготовка к паводку
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

15 марта проходит пресс-конференция губернатора Александра Авдеева. Первым делом он обратил внимание на погоду и предстоящее половодье.

- Пропитанность снега водой в 2,8 раза выше нормы. 24 населённых пункта находятся в зоне риска, там проживает около 4 тысяч человек. Есть объекты, за которыми мы особенно следим: мосты, ЛЭП. Прямо сейчас проводятся командно-штабные учения по линии МЧС. Наша задача – проверить техническую готовность, работу помп, провести инструктаж, обеспечить непрерывность доставки продуктов, пенсий – всего необходимого жителям, пути объезда мест подтопления, - отметил Александр Авдеев.

Предполагаемая дата начала половодья - 9 апреля.