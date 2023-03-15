Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 7:17

Во Владимире горводоканал производит ревизию сетей ливневки

Также специалисты откачивают воду с дорог и тротуаров
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, с наступлением весенней погоды сотрудники МУП «Владимирводоканал» приступили к сезонной проверки систем ливневой канализации областного центра. В общей сложности предприятие обслуживает 140 километров таких сетей.

Каждый день силами как минимум 15 сотрудников на шести машинах производится расчистка решеток дождеприемников от мусора и льда. Также горводоканал занимается откачкой воды с дорог и тротуаров. В среднем за сутки откачивают более 60 кубометров воды.

В мэрии напомнили, что во «Владимирводоканале» продолжает работу постоянно действующая «горячая линия» по приему заявок на откачку талых и дождевых вод. Жители города могут обратиться по этому вопросу в диспетчерскую предприятия по круглосуточному телефону 53-49-09. Если же лужа находится во дворе многоквартирного дома, жаловаться следует в управляющую компанию.