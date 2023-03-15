Во Владимирской области 15 марта коронавирус диагностирован у 78 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 15 марта лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

19 случаев во Владимире, 16 - в Муромском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Ковровском, 5 - в Юрьев-Польском, 3 - в Вязниковском, по 2 заболевших в Кольчугинском, Александровском, Гороховецком, Меленковском, Суздальском районах и Радужном, по 1 случаю в Петушинском, Собинском, Киржачском, Камешковском, Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182107 случаев заболевания (50431 сл. в г. Владимире, 19733 сл. в Муромском, 21599 сл. в Ковровском, 6463 сл. в Петушинском, 8749 сл. в Кольчугинском, 11148 сл. в Александровском, 7305 сл. в Юрьев-Польском, 16349 сл. в Гусь-Хрустальном, 1747 сл. в Судогодском, 3625 сл. в Собинском, 2044 сл. в г. Радужный, 5936 сл. в Киржачском, 4200 сл. в Камешковском, 3336 сл. в Гороховецком, 4642 сл. в Меленковском, 6130 сл. в Вязниковском, 6310 сл. в Суздальском, 2360 сл. в Селивановском).