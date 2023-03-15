Во Владимире ликвидирован пожар в доме на улице 1-й Никольской

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.10 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о возгорании в доме №11 по улице 1-я Никольская.

На место ЧП выехали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия внутри дома наблюдалось много дыма. На разведку и тушение были направлены два звена газодымозащитников, которым вскоре удалось локализовать и ликвидировать пламя, горевшее в квартире. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, сгорели вещи и мебель. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.