Во Владимирской области горели две пилорамы

фото с сайта регионального управления МЧС

Во Владимирской области горели сразу две пилорамы. Первый пожар произошел 14 марта в Муроме, в микрорайоне Дмитриевская Слобода. Существовала угроза распространения огня на соседнюю пилораму. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение пилорамы и пиломатериалов на площади 150 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Второй пожар произошел ночью 15 марта в Меленковском районе, в селе Илькино. Пожарные ликвидировали горение кровли пилорамы на площади 300 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники и 9 человек личного состава, а также добровольная пожарная команда села Илькино 1 единица техники, 2 человека личного состава.

Погибших и пострадавших нет.