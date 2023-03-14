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НовостиОбщество14 марта 2023 13:46

Во Владимире установят 10 новых дублирующих знаков «Пешеходный переход»

Работы начнутся в ближайшее время
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в столицей региона продолжаются работы по установке дополнительной светодиодной подсветки и дублирующих знаков на пешеходных переходах. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

В общей сложности планируется установить 10 дублирующих знаков «Пешеходный переход», сейчас проводится конкурс по определению подрядчика. Приоритет при формировании списка мест установки отдадут переходам возле детских образовательных учреждений.

Деньги на установку в размере 1,5 миллиона рублей появились по итогам проведения конкурса по выбору подрядчика на ремонт улицы Вокзальной на участке от вокзального спуска до улицы Большая Нижегородская. Сам ремонт улицы также начнется в 2023 году.