Во Владимире установят 10 новых дублирующих знаков «Пешеходный переход»

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в столицей региона продолжаются работы по установке дополнительной светодиодной подсветки и дублирующих знаков на пешеходных переходах. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

В общей сложности планируется установить 10 дублирующих знаков «Пешеходный переход», сейчас проводится конкурс по определению подрядчика. Приоритет при формировании списка мест установки отдадут переходам возле детских образовательных учреждений.

Деньги на установку в размере 1,5 миллиона рублей появились по итогам проведения конкурса по выбору подрядчика на ремонт улицы Вокзальной на участке от вокзального спуска до улицы Большая Нижегородская. Сам ремонт улицы также начнется в 2023 году.