В Киржаче два брата-мошенника украли у четырех женщин более полумиллиона рублей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Киржачского района поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании двум братьям, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что 8 марта мужчины вступили в преступный сговор с неустановленным лицом для хищения путём обмана денежных средств у социально уязвимых лиц. Неустановленное лицо звонило на телефонные номера потерпевшим и требовало передать ему деньги под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности. После достижения договоренности о передаче денег, братья направлялись к жертве мошенников для их получения, сообщает областная прокуратура.

Таким образом, мошенники обманули четырёх доверчивых женщин, похитив у них более полумиллиона рублей.

12 марта мужчины были заключены под стражу.