Депутат Алексей Говырин разъяснил особенности законопроекта о новом порядке призыва на военную службу

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин у себя в телеграм-канале сообщил о том, как будет проходить призыв на военную службу в России, если будет принят законопроект, внесенный сейчас на обсуждение.

Согласно законопроекту о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы с 18-27 до 21-30 лет, в 2023 году призывной возраст не изменится.

«Призыву на срочную службу подлежат мужчины 18-27 лет. Все положенные по закону отсрочки будут действовать и в весенний, и в осенний призыв-2023. В 2024 году призыв охватит мужчин в возрасте от 19 до 30 лет. В 2025 году – от 20 до 30 лет. С 2026 года – от 21 года до 30 лет», написал Алексей Говырин.

Поэтапное повышение призывного возраста даст возможность юношам гарантированно получить среднее общее/профессиональное образование или завершить учёбу в вузе, считает депутат Госдумы.