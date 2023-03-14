В Муроме жителя Чувашии сняли с поезда за пьянство и хулиганство

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, накануне в дежурную часть ЛОП на станции Муром диспетчеры передали информацию от начальника поезда сообщением «Москва — Чебоксары», попросившего прислать к составу наряд полиции.

Встретившие поезд сотрудники ППС установили, что вызывали их из-за 47-летнего пассажира, жителя Республики Чувашия. Мужчина в дороге пил спиртное, и будучи пьяным принялся мешать пассажирам, при этом выражаясь грубыми нецензурными словами.

Пассажиры пожаловались проводнику, то вызвал начальника поезда, а начальник поезда составил акт об отказе буйному мужчине в проезде. Полицейские вывели нетрезвого хулигана из состава и привели в отдел, где составили сразу три административных протокола: за распитие алкоголя в общественных местах, за появление в пьяном виде в общественном месте и за мелкое хулиганство.

Дальнейший путь мужчина впоследствии проделал уже на другом поезде, купив за собственный счет новый билет.