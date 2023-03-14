Выплаты ко дню Победы получат 4,8 тысячи ветеранов Владимирской области

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал Постановление о выплатах из областного бюджета ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 2023 года выплату получат:

- инвалиды Великой Отечественной войны;

- участники Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя»;

- труженики тыла.

В текущем году для всех вышеназванных категорий граждан выплата составит 10 000 рублей. Выплата будет произведена в беззаявительном порядке. Данную меру поддержки получат свыше 4,8 тысячи ветеранов, объем предусмотренных средств – более 48 миллионов рублей.