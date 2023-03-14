Жителя Коврова, убившего и расчленившего мать двоих детей, отправили в колонию на 10 лет

фото прокуратуры Владимирской области

Ковровский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве и краже с банковского счета.

Эта история в прошлом году потрясла всех жителей Коврова и области. Пропавшую 43-летнюю Светлану искали несколько дней ее дети, волонтеры, полицейские. Через шесть дней было найдено расчлененное тело женщины.

Следователи установили, что она находилась в квартире у своего знакомого в одном из домов по улице МОПРа, они выпивали. Произошла ссора. Мужчина начал бить Светлану по голове и туловищу, а потом сдавил шею. Женщина умерла от удушения, говорят в областной прокуратуре.

Чтобы избавиться от трупа, мужчина разделил тело на фрагменты, часть которых спрятал у себя в квартире, а часть - на улице на территории Коврова. После этого он, воспользовавшись мобильным телефоном жертвы, перевёл с её счётов на свой более 58 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Удовлетворен иск сына потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 2 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.