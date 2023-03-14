Подсветка у Золотых ворот появится только после реставрации

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Золотые ворота вечером погружаются в темноту, подсветка у памятника ЮНЕСКО уже давно не работает. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике пояснили, что она находится на в зоне ответственности города.

В мэрии этого не отрицают, однако провести работу по восстановлению подсветки тоже не могут. За уличное освещение отвечает МКУ "Благоустройство", однако оно не имеет необходимого допуска и лицензии на работу с памятником федерального значения. Поэтому подсветкой могут заняться только во время проведения реставрации Золотых ворот.

- Проект реставрации получил положительную экспертизу, и в составе этого проекта, в том числе, есть восстановление подсветки, поэтому будем ждать начала работ, - подчеркнул начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александр Карпилович,

Напомним, что Министерство культуры выделило на реставрацию Золотых ворот 139 миллионов рублей. Сейчас проходят торги.