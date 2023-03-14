Между Александровом и Ярославлем частично изменилось расписание электричек

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД», 16 марта вечерняя электричка из Александрова на Ярославль-Главный отправлением в 19.47 прибудет наконечную на 9 минут позже обычного времени — в 22.29.

В то же время, электропоезд «Ярославль-Главный-Александров» 14 и 17 марта отправится во Владимирскую область на четыре минуты раньше — в 04.21.

Другие поезда изменениями не затронуты.

Пассажирам следует учесть эту информацию при планировании своих поездок.