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НовостиОбщество14 марта 2023 11:40

Между Александровом и Ярославлем частично изменилось расписание электричек

Изменения носят временных характер
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД», 16 марта вечерняя электричка из Александрова на Ярославль-Главный отправлением в 19.47 прибудет наконечную на 9 минут позже обычного времени — в 22.29.

В то же время, электропоезд «Ярославль-Главный-Александров» 14 и 17 марта отправится во Владимирскую область на четыре минуты раньше — в 04.21.

Другие поезда изменениями не затронуты.

Пассажирам следует учесть эту информацию при планировании своих поездок.