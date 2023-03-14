За прошлую неделю во Владимирской области ОРВИ и гриппом заболело больше 9 тысяч человек

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 9 440 человек с признаками ОРВИ. Превышение эпидпорога зарегистрировано по совокупному населению на 4,6% и в возрастной группе 15 лет и старше на 60,5%. В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах.

Во Владимире в период было зарегистрировано 3 303 обращения в лечебные учреждения. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 36,6%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Собинском, Гусь-Хрустальном, Александровском районах и Владимире.

Лабораторией было проведено 391 исследование. Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 42,9% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В). Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют выделяются РС-вирусы и баковирусы.