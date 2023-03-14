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НовостиПроисшествия14 марта 2023 11:27

В Александрове продавец магазина торговала контрафактными сигаретами

Их женщина сама купила и привезла к себе в торговую точку
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники отдела полиции по Александровскому району обнаружили факт подпольной торговли поддельными сигаретами.

По версии следствия, 51-летняя продавщица местного продовольственного магазина, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, продавала «левый» табак прямо у себя на работе. По ее собственному признанию, партию контрафактных сигарет она купила наличные деньги в декабре минувшего года за 450 тысяч рублей. Женщина объяснила, что намеревалась устроить себе дополнительный заработок.

Всего из магазина оперативники изъяли почти 10 тысяч пачек сигарет разных наименований, розничную стоимость которых эксперты оценили в 1 миллион 100 тысяч рублей. Акцизных марок на них не имелось.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Приобретение, хранение и сбыт немаркированной табачной продукции в крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается. На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде.