В Гусь-Хрустальном остановили машину с героином

фото с сайта областного УМВД

Следователи следственного отдела МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего и 19-летнего уроженцев одной из среднеазиатских республик, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В моторном отсеке легкового автомобиля, на котором молодые люди прибыли во Владимирскую область для распространения запрещенных веществ бесконтактным способом, полицейские обнаружили сверток со 165 граммами героина. Это подтвердили результаты проведенной впоследствии экспертизы, сообщили в областном УМВД.

Молодые люди во всем признались. В отношении одного из иностранцев, находившегося на территории России с нарушением режима пребывания, сотрудниками миграционной службы полиции составлен протокол об административном правонарушении.

На время следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.