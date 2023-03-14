Пресс-конференция губернатора Александра Авдеева пройдет на день позже

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Изначально запланированная на 14 марта пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева пройдет на день позже - 15-го числа. "Комсомольская правда-Владимир" обязательно расскажет о том, что там происходило.

Пресс-конференция будет посвящена актуальным вопросам социально-экономического развития Владимирской области. Общение с представителями средств массовой информации пройдёт на площадке областной универсальной научной библиотеки. Очевидно, что список тем расширится, когда начнутся вопросы от журналистов.

Напомним, что Александр Авдеев встречается с прессой регулярно. Обычно пресс-конференции проходят раз в 3-4 месяца. И, как правило, с мероприятия ведется прямая трансляция, которая выкладывается в интернете. Впрочем, в этот раз пока не было сообщений о том, что на общение главы региона с представителями СМИ можно будет посмотреть онлайн.