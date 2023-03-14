За пять дней во Владимирской области изъяли больше тысячи боеприпасов и оружия

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе завершился очередной этап оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Оружие».

За пять дней сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 1 000 боеприпасов различного калибра, 19 единиц огнестрельного оружия, 540 граммов взрывчатых веществ. Возбуждено 10 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия.

Так сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Гусь – Хрустальный» установили, что местный житель незаконно хранил гладкоствольное охотничье ружье, более 20 патронов и порох. Было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают: хранение оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.

Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.