В Суздале в 28-й раз пройдет анимационный фестиваль

кадр из мультфильма "Финник"

15 марта в Суздале стартует 28-й Открытый российский фестиваль анимационного кино. В этому году он вновь пройдёт в гибридном формате. Причём его онлайн-мероприятия на платформе suzdalfest.online стартуют уже 14 марта.

В конкурсную программу Суздальфеста вошли новейшие авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные мультфильмы. В этом году на конкурс подано рекордное число заявок – 381. Селекционная комиссия в составе режиссёров, художников, киноведов и историков анимации определила 113 лучших работ, которые будут показаны на большом экране в Суздале. В частности, в номинации "Полнометражные фильмы" представлены: «Бука. Моё любимое чудище», «Забытое Чудо», «Кощей. Похититель невест»,«Финник»,«Чинк: хвостатый детектив».

На фестивале предусмотрена и обширная внеконкурсная программа. В этом году она в значительной степени представлена студенческими работами. В международной секции гостей ждут программы белорусской и индийской анимации. Состоится показ фильмов-победителей Пятого всероссийского конкурса детского мультипликационного кино «Утренняя зарядка».

Традиционно, организуется всероссийская акция «Открытая премьера» – широкомасштабный кинопоказ отечественной анимации и зрительское голосование за полюбившийся фильм. В этом году задействовано более 600 площадок по всей стране. Бесплатные просмотры новых мультфильмов пройдут в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах, музеях, детских садах и на других площадках.

Объявление результатов голосования и вручение приза зрительских симпатий состоится 19 марта на торжественной церемонии подведения итогов фестиваля в ГТК «Суздаль».