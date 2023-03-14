Мужчина под видом гадалки снял с ковровчанки порчу за два миллиона рублей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 марта был вынесен приговор в отношении жителя Республики Татарстан по обвинению в мошенничестве.

В марте 2021 года мужчина в социальной сети «Одноклассники» разместил объявление под псевдонимом «гадалка Илона». Он предлагал снять порчу. В апреле к нему обратилась жительница Коврова, с которой они договорились о проведении обрядов по снятию порчи при условии оплаты. С апреля 2021 года по январь 2022 года женщина перевела "гадалке" 2 323 500 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, от дачи показаний отказался. Ближайшие пять лет мужчина проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.