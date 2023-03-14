Владимирские дети стали призерами Всероссийского конкурса хоровых коллективов

Фото: предоставлено участниками конкурса

Как сообщили в администрации округа Муром, хор Муромской детской музыкальной школы №3 стал участником крупного конкурса, проводимого Министерством просвещения России.

В течение всего 2022 года проводились отборочные этапы, в которых приняли участие более 100 тысяч детей из всех субъектов России.

В результате из 300 коллективов были отобраны 45 лучших в составе 1000 ребят, включая коллективы из Мурома и Кольчугинского района. Они и поехали во Всероссийский детский центр «Орленок», где с начала марта проводился сам конкурс.

По его итогам детский хор из Мурома занял третье место, а хор из Кольчугинского района второе место в своих номинациях, за что юные исполнители удостоились награды лично от министра просвещения России Сергея Кравцова. В мэрии Мурома уточнили, что ребята спели три песни.

Кроме того, призовые места дали владимирским детям шанс снова принять участие в этом конкурсе в следующем сезоне.