Приюту "Хвосты" из Гусь-Хрустального выделили почти 17 миллионов рублей на ремонт

Фото из группы "Хвосты в Гусь-Хрустальном" в ВК.

Приют для бездомных животных из Гусь-Хрустального "Хвосты" страдал от недофинансирования с начала 2023 года. Руководство приюта жаловалось на то, что муниципальные власти перестали выделять деньги на содержание животных. При этом в приюте сейчас проживает больше 400 животных.

В Законодательном Собрании сообщили, что на реконструкцию приюта в областном бюджете 2023 года выделено 16,8 млн руб. На днях они поступили в Гусь-Хрустальный. Эти деньги нужны для того, чтобы провести масштабную реконструкцию – заменить перекрытия, коммуникации, вольеры и сделать другие необходимые работы.

Но возникла проблема с тем, что животных нужно куда-то вывезти. Также в приюте жалуются на то, что с бывшими сотрудниками приюта, с которыми расторгли трудовые договоры в конце прошлого года, так никто из властей не возобновил трудовые отношения.

«Нужно определиться с организационной формой приюта, законно и грамотно прописать кто, кому, на что и на каких основаниях выделяет деньги. И четко установить функционал самого приюта: необходимо организовать системную стерилизацию, вакцинацию и, конечно, пристрой животных», заявил по этому поводу депутат ЗС Михаил Максюков.