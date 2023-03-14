Прокуратура помогла жительнице Владимира получить выплату на двоих детей

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Прокуратура Владимира провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав на получение мер социальной поддержки.

Установлено, что обратившейся неправомерно отказано в назначении ежемесячной денежной выплаты на двоих детей в возрасте от 3 до 7 лет. Управление социальной защиты населения, куда женщина обращалась, обосновало отказ превышением среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума. Вместе с тем при расчете дохода необоснованно учитывалась выплаченная работодателем компенсация главе семейства – военнослужащему за поднаем жилого помещения, которая денежным довольствием, дополнительной выплатой (доходом) не является.

Прокуратура внесла представление руководителю Управления социальной защиты населения по Владимиру, по результатам рассмотрения которого женщине назначена ежемесячная денежная выплата на детей и произведен перерасчет