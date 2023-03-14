Во Владимирской области 14 марта 2023 года коронавирус выявили у 73 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 марта 2023 года лабораторно подтверждено 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 21 сл. в г.Владимире, 13 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182029 случаев заболевания (50412 сл. в г. Владимире, 19717 сл. в Муромском, 21592 сл. в Ковровском, 6462 сл. в Петушинском, 8747 сл. в Кольчугинском, 11146 сл. в Александровском, 7300 сл. в Юрьев-Польском, 16338 сл. в Гусь-Хрустальном, 1747 сл. в Судогодском, 3624 сл. в Собинском, 2042 сл. в г. Радужный, 5935 сл. в Киржачском, 4199 сл. в Камешковском, 3334 сл. в Гороховецком, 4640 сл. в Меленковском, 6127 сл. в Вязниковском, 6308 сл. в Суздальском, 2359 сл. в Селивановском).