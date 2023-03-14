Житель Судогды выплатил алименты только после ареста его мопеда

. Фото: Павел КЛОКОВ

В отделение судебных приставов Судогодского района был предъявлен исполнительный документ о взыскании алиментов. Несовершеннолетняя девочка после развода родителей осталась жить с мамой, а родной отец длительное время уклонялся от уплаты алиментов. Накопился долг - больше 130 тысяч рублей.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания денежных средств с банковских счетов 48-летнего мужчины. Кроме этого, было проверено имущество - в собственности мужчины был отечественный мопед . На него был наложен арест.

Данная мера побудила мужчину незамедлительно приступить к оплате задолженности — на сегодняшний день более 130 тысяч рублей перечислены в пользу дочери. Также судогодцу пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности за неисполнение требований исполнительного документа в уставленный законом срок.