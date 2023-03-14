Владимирцам предлагают поучаствовать в конкурсе на лучшую идею благоустройства усадьбы Храповицкого

фото с сайта регионального Правительства

13 марта стартовал молодёжный конкурс на лучший архитектурный проект (концепцию) благоустройства посёлка Муромцево. Основная цель конкурса – формирование современного облика исторической части посёлка, где располагается уникальный усадебный комплекс Владимира Храповицкого.

«Необходимо обсудить разные идеи и подходы, касающиеся и поселковой части, и музейной территории. Важно, чтобы сложившаяся система взаимодействия музея-заповедника, лесотехнического колледжа, жилого фонда и объектов торговли двигалась в сторону туристической привлекательности, появления новых инфраструктурных объектов», – отметил Александр Авдеев.

К участию в конкурсе приглашаются граждане РФ в возрасте от 16 до 35 лет, которые могут быть студентами организаций среднего профессионального и высшего образования, обучающиеся по программам «Архитектура» и «Дизайн», молодыми специалистами или сотрудниками организаций архитектурно-строительного проектирования, самозанятыми или индивидуальными предпринимателями в этой сфере, а также юридические лица – бюро или организации, объединяющие в том числе молодых архитекторов или дизайнеров. Каждый участник имеет право подать на конкурс не более одного проекта.

Конкурсная документация принимается до 31 мая (включительно) на адрес электронной почты vsc@vtsnet.ru или на почтовый адрес: 600000, г.Владимир, ул. Дзержинского, 6.

Победители будут определены экспертным советом до 15 июня. Премия за первое место составит 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.