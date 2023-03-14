Во владимирском приюте "Валента" затопило вольеры с собаками

фото из группы "Волонтеры приюта Валента" в ВКонтакте

Волонтеры владимирского приюта "Валента" просят о помощи. На данный момент существует две проблемы. Началась оттепель, снег тает и вся вода заливает в вольеры.

- Собаки живут на крышах будок! У многих и будки скоро затопит. Воду в вольере черпаем ведрами и лопатами! Это очень сложно и тяжело! Нам просто необходима мужская помощь, чтобы убрать снег, который лежит около вольеров! Ведь именно с этих сугробов течет! У наших девочек волонтеров уже просто нет сил, - написали волонтеры в социальных сетях.

Кроме того, в приюте не хватает подстилок. Стелить в клетки собакам совершенно нечего - многие спят в клетке на голом полу. Поэтому владимирцев просят принести куртки, кофты, пододеяльники, одеяла, полотенца и другие тряпки, которые можно постелить.

Владимирцы откликнулись на призыв о помощи и начали собирать подстилки, также пообещали помочь приехать, чтобы вычерпать воду из вольеров.